25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Челябинске на берегу озера продают участок под новый ЖК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, кран, груз, строитель, дом, строительство, стройка
На земельном участке уже находится недострой Фото:

На берегу Первого озера в Челябинске выставлен на продажу земельный участок для строительства нового жилого комплекса. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

«Продается земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, площадь 4 263 кв.м, расположен в г. Челябинск у озера Первое. Участок принадлежит на праве собственности и продается со всеми неотделимыми улучшениями, в том числе с объектом незавершенного строительства, возведены три этажа», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что недостроенное здание проектной площадью 7,7 тысяч квадратных метров на кадастровом учете не стоит. Объект можно купить в рассрочку на год с первоначальным взносом 30 процентов.

Участок расположен на берегу Первого озера
Фото:

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На берегу Первого озера в Челябинске выставлен на продажу земельный участок для строительства нового жилого комплекса. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продается земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, площадь 4 263 кв.м, расположен в г. Челябинск у озера Первое. Участок принадлежит на праве собственности и продается со всеми неотделимыми улучшениями, в том числе с объектом незавершенного строительства, возведены три этажа», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что недостроенное здание проектной площадью 7,7 тысяч квадратных метров на кадастровом учете не стоит. Объект можно купить в рассрочку на год с первоначальным взносом 30 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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