На земельном участке уже находится недострой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На берегу Первого озера в Челябинске выставлен на продажу земельный участок для строительства нового жилого комплекса. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

«Продается земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, площадь 4 263 кв.м, расположен в г. Челябинск у озера Первое. Участок принадлежит на праве собственности и продается со всеми неотделимыми улучшениями, в том числе с объектом незавершенного строительства, возведены три этажа», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что недостроенное здание проектной площадью 7,7 тысяч квадратных метров на кадастровом учете не стоит. Объект можно купить в рассрочку на год с первоначальным взносом 30 процентов.