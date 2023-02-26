26 февраля 2023

Экономист раскрыл, как свердловские заводы пострадают от новых санкций

Экономист Виталий Калугин: новый пакет санкций бьет по ВПК Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз хочет лишить свердловские предприятия критически важных деталей Фото:

Десятый пакет санкций от Евросоюза, который также затронул несколько свердловских предприятий, направлен на то, чтобы лишить критически важных деталей предприятия военно-промышленного комплекса. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Первыми санкциями Евросоюз запрещал поставку основных средств производства, сейчас дошли до критически важных мелочей, а именно номенклатур двойного назначения — которые могут быть использованы как при производстве потребительских товаров, так и товаров военного назначения. Почти все заводы [которые попали в санкционный список] входят в военно-промышленный комплекс — этим все сказано. К сожалению, наш ВПК сильно зависит от импортного оборудования», — отметил Калугин.

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали также предприятия в Свердловской области: Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации.

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Десятый пакет санкций от Евросоюза, который также затронул несколько свердловских предприятий, направлен на то, чтобы лишить критически важных деталей предприятия военно-промышленного комплекса. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин. «Первыми санкциями Евросоюз запрещал поставку основных средств производства, сейчас дошли до критически важных мелочей, а именно номенклатур двойного назначения — которые могут быть использованы как при производстве потребительских товаров, так и товаров военного назначения. Почти все заводы [которые попали в санкционный список] входят в военно-промышленный комплекс — этим все сказано. К сожалению, наш ВПК сильно зависит от импортного оборудования», — отметил Калугин. Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали также предприятия в Свердловской области: Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации.
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