Площадь квартиры за 130 млн рублей превышает 450 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деловом квартале «Екатеринбург-Сити» в «Башне Исеть» продается четырехкомнатная квартира с площадью 456 квадратных метров за 138 млн рублей. Объявление разместили на сайте «Авито».

«В «Башне Исеть» по улице Бориса Ельцина 6 продается четырехкомнатная квартира с площадью 456 квадратных метров за 138 млн рублей. Квартира находится на 49 этаже из 52. Это здание является одним из самых северных небоскребов мира, высотой 209 метров. Все знаковые для Екатеринбурга места в шаговой доступности: Отель Hyatt Regency, Бизнес-центры «Демидов», «Президент» и «Ельцин-центр», — сказано в объявлении.

Небоскреб соединен переходом отелем «Хаятт Ридженси Екатеринбург». Это значит, что резидентам доступна вся инфраструктура отеля. Для резидентов предусмотрена программа лояльности, по которой можно пользоваться объектами инфраструктуры.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку.

В «Башне Исеть» продают квартиру за 130 млн рублей Фото Циан