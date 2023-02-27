В Свердловскую железную дорогу инвестируют 45 млрд рублей

27 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

На развитие железной дороги в 2023 году потратят больше, чем в 2022-м Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году на развитие Свердловской железной дороги выделят 45,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба СвЖД в официальном telegram-канале. «Инвестиции в развитие СвЖД в 2023 году составят 45,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом 15%. Приоритетные задачи: развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, цифровизация и автоматизация перевозочного процесса», — говорится в сообщении ведомства. Также на эти деньги планируют обновить инфраструктуру на Екатеринбургском железнодорожном узле, продолжить реконструкцию вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, проектирование вокзала Пермь-2. Ранее URA.RU сообщало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки.

В 2023 году на развитие Свердловской железной дороги выделят 45,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба СвЖД в официальном telegram-канале. «Инвестиции в развитие СвЖД в 2023 году составят 45,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом 15%. Приоритетные задачи: развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, цифровизация и автоматизация перевозочного процесса», — говорится в сообщении ведомства. Также на эти деньги планируют обновить инфраструктуру на Екатеринбургском железнодорожном узле, продолжить реконструкцию вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, проектирование вокзала Пермь-2. Ранее URA.RU сообщало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки.