В Свердловскую железную дорогу инвестируют 45 млрд рублей

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Строительная площадка трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма. Екатеринбург, рельсы, строительная площадка, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма
На развитие железной дороги в 2023 году потратят больше, чем в 2022-м Фото:

В 2023 году на развитие Свердловской железной дороги выделят 45,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба СвЖД в официальном telegram-канале.

«Инвестиции в развитие СвЖД в 2023 году составят 45,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом 15%. Приоритетные задачи: развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, цифровизация и автоматизация перевозочного процесса», — говорится в сообщении ведомства.

Также на эти деньги планируют обновить инфраструктуру на Екатеринбургском железнодорожном узле, продолжить реконструкцию вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, проектирование вокзала Пермь-2. Ранее URA.RU сообщало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки.

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В 2023 году на развитие Свердловской железной дороги выделят 45,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба СвЖД в официальном telegram-канале. «Инвестиции в развитие СвЖД в 2023 году составят 45,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом 15%. Приоритетные задачи: развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, цифровизация и автоматизация перевозочного процесса», — говорится в сообщении ведомства. Также на эти деньги планируют обновить инфраструктуру на Екатеринбургском железнодорожном узле, продолжить реконструкцию вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, проектирование вокзала Пермь-2. Ранее URA.RU сообщало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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