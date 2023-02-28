Пермские власти планируют получить новый кредит от правительства РФ

Кредитные средства направляются на развитие дорожной инфраструктуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Пермского края планируют получить дополнительный инфраструктурный бюджетный кредит от правительства РФ. На этот счет были оформлены соответствующие заявки. Об этом на круглом столе, посвященном итогам 2022 года в экономике, сообщил глава регионального минэка Эдуард Соснин.

«Привлекли в 2022 году 5,4 миллиарда рублей, полученные от российского правительства. Эти деньги, в основном пошли на создание дорожной инфраструктуры Пермского края. Это деньги, которые мы активно используем для строительства. Все что выделили, мы все забрали. Но мы еще заявки на получение оформили», — сказал министр.

Он также добавил, что возможность получения и суммы будут зависеть от того, как выделенными средствами распорядятся другие регионы. Если они не смогут освоить выданные им кредиты, то Пермский край готов взять эти деньги, сообщил Эдуард Соснин. Ранее полученные от правительства РФ средства в 5,4 млрд будут направлены на реализацию проекта комплексной застройки в Перми со строительством дороги по улице Крисанова от Шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.