Вице-премьер Хуснуллин выдал Махонину миллиарды рублей

Марат Хуснуллин одобрил крупный кредит Пермскому краю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский край получит из федерального бюджета инфраструктурный бюджетный кредит на 5,42 млрд рублей. Заявку региона одобрила федеральная комиссия, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина в полном объеме одобрил заявку Пермского края на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 5,42 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта комплексной застройки в Перми со строительством дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — написал Махонин в Telegram.

Всего на проект понадобится 37,04 млрд рублей. Власти ожидают, что его реализация позволит ввести более 300 тысяч кв. м жилья, а также создать 3 665 рабочих мест.