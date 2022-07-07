Вице-премьер Хуснуллин выдал Махонину миллиарды рублей

Пермский край получит из федерального бюджета инфраструктурный бюджетный кредит на 5,42 млрд рублей. Заявку региона одобрила федеральная комиссия, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина в полном объеме одобрил заявку Пермского края на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 5,42 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта комплексной застройки в Перми со строительством дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — написал Махонин в Telegram.
Всего на проект понадобится 37,04 млрд рублей. Власти ожидают, что его реализация позволит ввести более 300 тысяч кв. м жилья, а также создать 3 665 рабочих мест.
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Пермский край получит из федерального бюджета инфраструктурный бюджетный кредит на 5,42 млрд рублей. Заявку региона одобрила федеральная комиссия, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина в полном объеме одобрил заявку Пермского края на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 5,42 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта комплексной застройки в Перми со строительством дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — написал Махонин в Telegram. Всего на проект понадобится 37,04 млрд рублей. Власти ожидают, что его реализация позволит ввести более 300 тысяч кв. м жилья, а также создать 3 665 рабочих мест.