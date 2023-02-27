Челябинский замминистра попала под сокращение

Ставку Галины Казаковой сократили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова уволена со своего поста в связи с сокращением ее должности. Об этом говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной и гражданской службы 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности. Выплатить компенсацию, предусмотренную статьей 37 федерального закона», — говорится в документе.

По данным URA.RU ставка Казаковой ликвидирована из-за сокращения числа заместителей министра. Ее полномочия распределят между начальниками управлений.

Казакова была назначена замминистра социальных отношений 9 июля 2021 года. Ранее работала советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ), до этого — замминистра образования и науки области.