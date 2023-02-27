27 февраля 2023

Челябинский замминистра попала под сокращение

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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Ставку Галины Казаковой сократили Фото:

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова уволена со своего поста в связи с сокращением ее должности. Об этом говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной и гражданской службы 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности. Выплатить компенсацию, предусмотренную статьей 37 федерального закона», — говорится в документе.

По данным URA.RU ставка Казаковой ликвидирована из-за сокращения числа заместителей министра. Ее полномочия распределят между начальниками управлений.

Казакова была назначена замминистра социальных отношений 9 июля 2021 года. Ранее работала советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ), до этого — замминистра образования и науки области.

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Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова уволена со своего поста в связи с сокращением ее должности. Об этом говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной и гражданской службы 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности. Выплатить компенсацию, предусмотренную статьей 37 федерального закона», — говорится в документе. По данным URA.RU ставка Казаковой ликвидирована из-за сокращения числа заместителей министра. Ее полномочия распределят между начальниками управлений. Казакова была назначена замминистра социальных отношений 9 июля 2021 года. Ранее работала советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ), до этого — замминистра образования и науки области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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