Родственники пермячки, погибшей под колесами автобуса, получили 2,7 млн рублей

01 марта 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Предприниматель возместила родным погибшей моральный ущерб Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми родственники пенсионерки, погибшей под колесами пассажирского автобуса, получили 2,7 млн рублей. Средства были взысканы по решению суда с предпринимателя, который осуществлял пассажирские перевозки — на технику, принадлежащую ИП, был наложен арест. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Пермскому краю на своем сайте. «Предприниматель, осуществлявший пассажирские перевозки по данному маршруту, обязан выплатить родственникам погибшей компенсации морального вреда — 2 млн 700 тысяч рублей. Во избежание реализации имущества с торгов предприниматель поторопилась исполнить свои финансовые обязательства. Причитающиеся компенсации морального вреда перечислены гражданскому супругу, детям и внукам погибшей», — сообщает пресс-служба управления. Престарелая жительница Перми погибла в августе 2021 года на остановке «улица Старцева». 72-летняя женщина не успела покинуть салон автобуса № 61, угодив под колеса транспортного средства. От полученных травм потерпевшая скончалась в медучреждении. Суд приговорил женщину-водителя к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ранее приставы добились взыскания 2 млн рублей с пермской компании, по вине которой погибла сотрудница.

В Перми родственники пенсионерки, погибшей под колесами пассажирского автобуса, получили 2,7 млн рублей. Средства были взысканы по решению суда с предпринимателя, который осуществлял пассажирские перевозки — на технику, принадлежащую ИП, был наложен арест. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Пермскому краю на своем сайте. «Предприниматель, осуществлявший пассажирские перевозки по данному маршруту, обязан выплатить родственникам погибшей компенсации морального вреда — 2 млн 700 тысяч рублей. Во избежание реализации имущества с торгов предприниматель поторопилась исполнить свои финансовые обязательства. Причитающиеся компенсации морального вреда перечислены гражданскому супругу, детям и внукам погибшей», — сообщает пресс-служба управления. Престарелая жительница Перми погибла в августе 2021 года на остановке «улица Старцева». 72-летняя женщина не успела покинуть салон автобуса № 61, угодив под колеса транспортного средства. От полученных травм потерпевшая скончалась в медучреждении. Суд приговорил женщину-водителя к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ранее приставы добились взыскания 2 млн рублей с пермской компании, по вине которой погибла сотрудница.