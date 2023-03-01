В Нижневартовске мужчину застрелили из ружья в дачном поселке

02 марта 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске мужчину застрелили из ружья на даче его знакомого Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске силовики расследуют убийство, совершенное в одном из дачных поселков. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО сообщила, что мужчину застрелили из ружья. «Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в дачном доме его знакомого. По версии следствия, вечером 21 февраля в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщает ведомство. В полицию 27 февраля обратился брат убитого, который несколько дней не мог до него дозвониться. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что брат уехал на дачу к своему знакомому. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний хозяин дачи. Расследование уголовного дела продолжается.

В Нижневартовске силовики расследуют убийство, совершенное в одном из дачных поселков. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО сообщила, что мужчину застрелили из ружья. «Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в дачном доме его знакомого. По версии следствия, вечером 21 февраля в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщает ведомство. В полицию 27 февраля обратился брат убитого, который несколько дней не мог до него дозвониться. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что брат уехал на дачу к своему знакомому. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний хозяин дачи. Расследование уголовного дела продолжается.