01 марта 2023

В Нижневартовске мужчину застрелили из ружья в дачном поселке

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В Нижневартовске мужчину застрелили из ружья на даче его знакомого Фото:

В Нижневартовске силовики расследуют убийство, совершенное в одном из дачных поселков. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО сообщила, что мужчину застрелили из ружья.

«Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в дачном доме его знакомого. По версии следствия, вечером 21 февраля в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщает ведомство.

В полицию 27 февраля обратился брат убитого, который несколько дней не мог до него дозвониться. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что брат уехал на дачу к своему знакомому. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний хозяин дачи. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Нижневартовске силовики расследуют убийство, совершенное в одном из дачных поселков. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО сообщила, что мужчину застрелили из ружья. «Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в дачном доме его знакомого. По версии следствия, вечером 21 февраля в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщает ведомство. В полицию 27 февраля обратился брат убитого, который несколько дней не мог до него дозвониться. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что брат уехал на дачу к своему знакомому. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний хозяин дачи. Расследование уголовного дела продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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