Пермякам предложили букеты к 8 марта из зверобоя

Букет из зверобоя можно заказать доставкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермякам предложили альтернативу тюльпанам к празднику 8 Марта — дарить букет из зверобоя. Такие букеты выставила на продажу пермячка Людмила Калинина на странице «Фермеры Садоводы Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Успейте приобрести к 8 Марта милый и полезный букетик, собранный из трех пучков зверобоя. Сам зверобой собран в экологически чистом Еловском районе в июле 2022 года в солнечный день», — написала продавец.

При заказе от двух букетов их могут доставить по Свердловскому и Индустриальному районам. Людмила Калинина уточнила, что информацию по стоимости и наличию можно получить, написав ей в личные сообщения.

Зверобой — природный антидепрессант. Его эффективность в лечении депрессий доказана многочисленными клиническими испытаниями. Также, применение зверобоя облегчает синдромы хронической усталости, облегчает лечение наркомании и лекарственной зависимости, снижает интенсивность головных болей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили дарить на День учителя букеты с капустой. Ее, кстати, можно есть, несмотря на то, что это декоративный сорт.