01 марта 2023

Пермякам предложили букеты к 8 Марта из зверобоя. Фото

Пермякам предложили букеты к 8 марта из зверобоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган, букет, цветочный магазин, цветы, магазин цветов, продажа цветов
Букет из зверобоя можно заказать доставкой Фото:

Пермякам предложили альтернативу тюльпанам к празднику 8 Марта — дарить букет из зверобоя. Такие букеты выставила на продажу пермячка Людмила Калинина на странице «Фермеры Садоводы Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Успейте приобрести к 8 Марта милый и полезный букетик, собранный из трех пучков зверобоя. Сам зверобой собран в экологически чистом Еловском районе в июле 2022 года в солнечный день», — написала продавец.

При заказе от двух букетов их могут доставить по Свердловскому и Индустриальному районам. Людмила Калинина уточнила, что информацию по стоимости и наличию можно получить, написав ей в личные сообщения.

Зверобой — природный антидепрессант. Его эффективность в лечении депрессий доказана многочисленными клиническими испытаниями. Также, применение зверобоя облегчает синдромы хронической усталости, облегчает лечение наркомании и лекарственной зависимости, снижает интенсивность головных болей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили дарить на День учителя букеты с капустой. Ее, кстати, можно есть, несмотря на то, что это декоративный сорт.

Нарядный полезный букет из зверобоя

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Пермякам предложили альтернативу тюльпанам к празднику 8 Марта — дарить букет из зверобоя. Такие букеты выставила на продажу пермячка Людмила Калинина на странице «Фермеры Садоводы Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Успейте приобрести к 8 Марта милый и полезный букетик, собранный из трех пучков зверобоя. Сам зверобой собран в экологически чистом Еловском районе в июле 2022 года в солнечный день», — написала продавец. При заказе от двух букетов их могут доставить по Свердловскому и Индустриальному районам. Людмила Калинина уточнила, что информацию по стоимости и наличию можно получить, написав ей в личные сообщения. Зверобой — природный антидепрессант. Его эффективность в лечении депрессий доказана многочисленными клиническими испытаниями. Также, применение зверобоя облегчает синдромы хронической усталости, облегчает лечение наркомании и лекарственной зависимости, снижает интенсивность головных болей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили дарить на День учителя букеты с капустой. Ее, кстати, можно есть, несмотря на то, что это декоративный сорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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