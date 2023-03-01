Челябинцы вступили в ОПГ, лидерами которой стали «Олигарх Леопольд» и «Ален Делон»

02 марта 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Задержанные члены ОПГ готовятся к суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое челябинцев вступили в организованную преступную группировку (ОПГ), члены и лидеры которой имеют смешные псевдонимы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, среди них значатся «Олигарх Леопольд», «Ален Делон», «Парень в красивой куртке» и «Иван Кузьмич». ОПГ занимается изготовлением и распространением наркотиков. «Челябинцы вступили в ОПГ и под руководством „Ален Делона“ изготовили свыше 69 килограммов мефедрона. После задержания они заключили досудебное соглашение и рассказали следователям все, что знали о лидерах, в том числе про их замысловатые ник-неймы», — рассказал источник. По данным URA.RU, из-за заключения соглашения уголовное дело в отношении челябинцев было выделено в отдельное производство. Других членов ОПГ разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что все наркотическое вещество было изъято из оборота. На жилье и автомобили обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Двое челябинцев вступили в организованную преступную группировку (ОПГ), члены и лидеры которой имеют смешные псевдонимы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, среди них значатся «Олигарх Леопольд», «Ален Делон», «Парень в красивой куртке» и «Иван Кузьмич». ОПГ занимается изготовлением и распространением наркотиков. «Челябинцы вступили в ОПГ и под руководством „Ален Делона“ изготовили свыше 69 килограммов мефедрона. После задержания они заключили досудебное соглашение и рассказали следователям все, что знали о лидерах, в том числе про их замысловатые ник-неймы», — рассказал источник. По данным URA.RU, из-за заключения соглашения уголовное дело в отношении челябинцев было выделено в отдельное производство. Других членов ОПГ разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что все наркотическое вещество было изъято из оборота. На жилье и автомобили обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.