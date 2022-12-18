18 декабря 2022
17 декабря 2022

В ХМАО прокуратура заставила дочку «Газпрома» списать с жителей многомилионный долг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, нефтяники, газовики, нефть, сотрудники газпром, промышленость
Жителям списали долг в 18 миллионов рублей Фото:

В ХМАО благодаря работе прокуратуры дачникам Сургутского района ресурсоснабжающая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» списала долг за электричество в 18 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ производились неправомерные начисления за электроэнергию на общие нужды садово-огороднического товарищества „Победит -2“. С целью защиты прав граждан прокурор района внес в адрес генерального директора АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования из платежных документов 1278 собственников исключены начисления за указанную услугу на сумму свыше 18 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Как пояснили в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация повесила на собственников, с кем заключила прямые договоры, компенсацию затрат за энергопотери. При этом дачники, не имеющие прямых договоров, от данных выплат были освобождены.

Ранее URA.RU сообщали, что прокуратура обязала мэрию Сургута купить квартиры для сирот. Администрация муниципалитета не включила в список на получение жилья 30 детей сирот.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В ХМАО благодаря работе прокуратуры дачникам Сургутского района ресурсоснабжающая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» списала долг за электричество в 18 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ производились неправомерные начисления за электроэнергию на общие нужды садово-огороднического товарищества „Победит -2“. С целью защиты прав граждан прокурор района внес в адрес генерального директора АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования из платежных документов 1278 собственников исключены начисления за указанную услугу на сумму свыше 18 млн рублей», — сообщили в прокуратуре. Как пояснили в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация повесила на собственников, с кем заключила прямые договоры, компенсацию затрат за энергопотери. При этом дачники, не имеющие прямых договоров, от данных выплат были освобождены. Ранее URA.RU сообщали, что прокуратура обязала мэрию Сургута купить квартиры для сирот. Администрация муниципалитета не включила в список на получение жилья 30 детей сирот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...