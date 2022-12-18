В ХМАО прокуратура заставила дочку «Газпрома» списать с жителей многомилионный долг

Жителям списали долг в 18 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО благодаря работе прокуратуры дачникам Сургутского района ресурсоснабжающая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» списала долг за электричество в 18 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ производились неправомерные начисления за электроэнергию на общие нужды садово-огороднического товарищества „Победит -2“. С целью защиты прав граждан прокурор района внес в адрес генерального директора АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования из платежных документов 1278 собственников исключены начисления за указанную услугу на сумму свыше 18 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Как пояснили в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация повесила на собственников, с кем заключила прямые договоры, компенсацию затрат за энергопотери. При этом дачники, не имеющие прямых договоров, от данных выплат были освобождены.

Ранее URA.RU сообщали, что прокуратура обязала мэрию Сургута купить квартиры для сирот. Администрация муниципалитета не включила в список на получение жилья 30 детей сирот.