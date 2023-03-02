В Чусовом граждан призвали стать полицейскими ради безопасности близких

В Чусовском городском округе Пермского края жителей призвали пойти на службу в полицию, чтобы обеспечить безопасность близких. Объявление о наборе сотрудников размещено в близком к местным властям паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте». В нем сказано, что отделу полиции требуются следователи, «гаишники» и сотрудники патрульно-постовой службы.
«Польза обществу, приносимая данной профессией, огромна. На полицейских народ возлагает надежды, просит о помощи, прибегает при спорных вопросах. Если вам не безразлично состояние правопорядка в нашем городе и волнует безопасность близких — поступайте на службу в полицию! Служба в полиции — уверенность в будущем!», — сказано в объявлении.
Отдел МВД «Чусовской» ищет сотрудников в патрульно-постовую службу (ППС), изолятор временного содержания, отделы уголовного розыска, ГИБДД и следственный отдел. Полицейские имеют право на различные льготы и соцвыплаты, бесплатное медобслуживание и обучение в вузах.
О наборе сотрудников ранее также объявил отдел полиции в Барде. А краевое управление ГУ МВД готово принимать кандидатов на службу в органах МВД по упрощенной системе. Сообщалось, что полицейские отправятся в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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