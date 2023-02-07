В Пермском крае отдел полиции ищет следователя и кинолога

Бардымскому отделу МВД РФ нужен кинолог Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В селе Барда Пермского края местный отдел полиции объявил о наборе кандидатов на службу в органах внутренних дел. В официальном паблике бардымского отдела Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте» указано, что их коллегам требуются оперуполномоченый, кинолог и следователь.

Отдел МВД России «Бардымский» объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел мужчин на должности: оперуполномоченного отделения уголовного розыска; следователя следственного отделения; полицейского (кинолога) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых», — сказано в объявлении.

К кандидатам предъявляются ряд требований. Так, они должны иметь среднее, среднее специальное, либо высшее образование, пройти срочную службу в армии и быть годными к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья. Сотрудникам, устроившимся на работу, положены различные льготы и социальные выплаты, в том числе, бесплатное медобслуживание, обучение в вузах, и возможность выхода на пенсию после 20 лет службы в органах внутренних дел.

В Перми оставшимся без работы продавцам ранее предложили устроиться на службу в городской линейный отдел МВД РФ на транспорте. А в Чайковском искали начальника в местный отдел МВД по городу. Прежний руководитель отдела Владимир Котельников покинул эту должность в связи с выходом на пенсию.