URA.RU возглавило топ самых цитируемых СМИ Свердловской области за 2022 год

03 марта 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Агентство URA.RU возглавил ТОП с индексом цитируемости в 9813,05 единиц Фото: Анна Майорова © URA.RU Информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге медиаресурсов Свердловской области за 2022 год. Данный топ составил сервис «Медиалогия». «На первом месте — информационное агентство URA.RU с индексом цитируемости (ИЦ) в 9813,05. На втором — издание Е1.ru с индексом в 1225,26 единиц. Третье место занимает газета „Комсомольская правда — Екатеринбург“ с ИЦ в 534,34 единиц», — сообщается на сайте сервиса. Редакция URA.RU признательна всем читателям и коллегам, регулярно интересующимся материалами агентства. Самой цитируемой новостью URA.RU за 2022 год стала «Педиатр назвал смертельно опасный симптом „Омикрона“ у детей». Второе и третье место среди самых цитируемых материалов агентства стали «Депутат Госдумы анонсировала рост пенсий в ближайшие три месяца» и «Иммунолог назвал главную цель „Омикрона“ в организме человека». Также в рейтинг попали такие СМИ как Tagilcity.ru, «Европейско-Азиатские новости», 66.ru, «Коммерсант — Урал», Veved.ru, ИА «Уральский меридиан». Замыкает рейтинг ТВ «ОТВ — Екатеринбург». Ранее агентство URA.RU также возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ в Свердловской области. Рейтинг был составлен на период 3 ноября 2022 года.

Информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге медиаресурсов Свердловской области за 2022 год. Данный топ составил сервис «Медиалогия». «На первом месте — информационное агентство URA.RU с индексом цитируемости (ИЦ) в 9813,05. На втором — издание Е1.ru с индексом в 1225,26 единиц. Третье место занимает газета „Комсомольская правда — Екатеринбург“ с ИЦ в 534,34 единиц», — сообщается на сайте сервиса. Редакция URA.RU признательна всем читателям и коллегам, регулярно интересующимся материалами агентства. Самой цитируемой новостью URA.RU за 2022 год стала «Педиатр назвал смертельно опасный симптом „Омикрона“ у детей». Второе и третье место среди самых цитируемых материалов агентства стали «Депутат Госдумы анонсировала рост пенсий в ближайшие три месяца» и «Иммунолог назвал главную цель „Омикрона“ в организме человека». Также в рейтинг попали такие СМИ как Tagilcity.ru, «Европейско-Азиатские новости», 66.ru, «Коммерсант — Урал», Veved.ru, ИА «Уральский меридиан». Замыкает рейтинг ТВ «ОТВ — Екатеринбург». Ранее агентство URA.RU также возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ в Свердловской области. Рейтинг был составлен на период 3 ноября 2022 года.