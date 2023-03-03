Предполагаемое похищение людей привело к скоплению силовиков в центре Екатеринбурга

По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованные решения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сегодня вечером в центре Екатеринбурга местные жители стали очевидцами большого скопления полицейских, которые по предварительным данным спасли двух незаконно увезенных на легковом автомобиле молодых людей. Свердловская полиция объяснила произошедшее URA.RU.

Корреспондент агентства просил прояснить ситуацию официального представителя Свердловского главка МВД Валерия Горелых. Вот что он рассказал: «Сегодня вечером, а если быть более точным в 17:52, по линии 02 поступила тревожная информация от граждан о том, что на проспекте Космонавтов в микрорайоне Уралмаш неизвестные усадили в тонированную машину двух парней и спешно ретировались. Информация об этом ЧП была незамедлительно передана по радиостанции всем нарядам госавтоинспекции для поиска скрывшегося седана. По горячим следам экипаж ДПС с бортовым номером 2-13 в составе младших лейтенантов Сергея Гагарина и Дмитрия Петрова подозрительную машину задержали на улице 8 Марта. К счастью, обошлось без погони и применения табельного оружия. Находившийся за рулем легковушки водитель не стал демонстрировать из себя шумахера и подчинился законным требованиям полицейских, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь», — отметил полковник Горелых.

По его данным, этой машиной оказалась иномарка Volkswagen Passat серого цвета. В салоне представители МВД обнаружили компанию молодых людей и двух предполагаемых похищенных парней. «В настоящее время утверждать, что это было именно похищение, пока преждевременно. Всех, кто находился в полностью тонированной иномарке со свердловскими госномерами инспекторы ДПС доставили в территориальный ОВД для установления более точных и подробных обстоятельств произошедшего. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, между компаниями молодых людей произошел конфликт, возможно из-за долга, что и могло повлечь дальнейшее развитее вышеописанных событий», — сказал полковник Горелых. Ведется тщательное разбирательство.