Тысячи жителей двух районов Екатеринбурга лишились горячей воды

11 декабря 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

ГВС отключили более чем у восьми тысяч жильцов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга 11 декабря более восьми тысяч жильцов 61 многоквартирника остались без горячей воды. Это случилось из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На перекрестке улиц Кондратьева — Плеханова и ул. Сакко и Ванцетти, 64 в результате аварий на трубопроводах нарушено теплоснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. Речь идет о 61 многоквартирном жилом доме с населением 8062 человека, в том числе 1982 ребенка», — пояснили в ведомстве. Под отключение ГВС также попали две больницы и два детских сада. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Батареи в помещениях нагреваются через систему обратного теплоснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга 11 декабря более восьми тысяч жильцов 61 многоквартирника остались без горячей воды. Это случилось из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На перекрестке улиц Кондратьева — Плеханова и ул. Сакко и Ванцетти, 64 в результате аварий на трубопроводах нарушено теплоснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. Речь идет о 61 многоквартирном жилом доме с населением 8062 человека, в том числе 1982 ребенка», — пояснили в ведомстве. Под отключение ГВС также попали две больницы и два детских сада. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Батареи в помещениях нагреваются через систему обратного теплоснабжения.