Тысячи жителей двух районов Екатеринбурга лишились горячей воды

В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга 11 декабря более восьми тысяч жильцов 61 многоквартирника остались без горячей воды. Это случилось из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На перекрестке улиц Кондратьева — Плеханова и ул. Сакко и Ванцетти, 64 в результате аварий на трубопроводах нарушено теплоснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. Речь идет о 61 многоквартирном жилом доме с населением 8062 человека, в том числе 1982 ребенка», — пояснили в ведомстве. Под отключение ГВС также попали две больницы и два детских сада.
Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Батареи в помещениях нагреваются через систему обратного теплоснабжения.
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