Тысячи жителей двух районов Екатеринбурга лишились горячей воды

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
ГВС отключили более чем у восьми тысяч жильцов Фото:

В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга 11 декабря более восьми тысяч жильцов 61 многоквартирника остались без горячей воды. Это случилось из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На перекрестке улиц Кондратьева — Плеханова и ул. Сакко и Ванцетти, 64 в результате аварий на трубопроводах нарушено теплоснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. Речь идет о 61 многоквартирном жилом доме с населением 8062 человека, в том числе 1982 ребенка», — пояснили в ведомстве. Под отключение ГВС также попали две больницы и два детских сада.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Батареи в помещениях нагреваются через систему обратного теплоснабжения.

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В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга 11 декабря более восьми тысяч жильцов 61 многоквартирника остались без горячей воды. Это случилось из-за коммунальной аварии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На перекрестке улиц Кондратьева — Плеханова и ул. Сакко и Ванцетти, 64 в результате аварий на трубопроводах нарушено теплоснабжение в Верх-Исетском и Ленинском районах. Речь идет о 61 многоквартирном жилом доме с населением 8062 человека, в том числе 1982 ребенка», — пояснили в ведомстве. Под отключение ГВС также попали две больницы и два детских сада. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Батареи в помещениях нагреваются через систему обратного теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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