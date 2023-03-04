Пермяков предупредили о гололеде и сильном снеге 5—6 марта

Местами в Прикамье ожидаются сильные снегопады
Жителям Прикамья 5 и 6 марта следует опасаться сильных осадках и гололедных отложений. Об этом сообщили в Центре общественной безопасности Кунгурского округа.
«Пятого и шестого марта 2023 года местами по Пермскому краю ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Ночью по востоку региона ожидается сильный снег», — пишут специалисты ведомства на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
Ранее в Пермский край пришли ливневые снегопады. Что было вызвано сезонным потеплением.
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