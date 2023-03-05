Пермский зоопарк в поисках поставщиков еды для животных

Пермский зоопарк ищет поставщиков еды для животных. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. В списке рыба, морепродукты и цыплята-бройлеры. На поставку этих продуктов предусмотрено более миллиона рублей.
«По упитанности и обработке тушки цыплят-бройлеров должны быть не ниже 1 сорта. Товар поставляется партиями на основании предварительной заявки 4 раза в месяц. Срок поставки — второй квартал 2023 года», — указано в техзадании.
По условиям договора, будущий поставщик также должен доставлять в зоопарк живого карпа с 1 мая до 30 сентября дважды в неделю. В каждой доставке должно быть 27 кг рыбы. Аукцион на поставку карпа завершится 17 марта, на поставку морепродуктов и цыплят-бройлеров — 14 марта.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.