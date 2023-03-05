05 марта 2023
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Пермский зоопарк в поисках поставщиков еды для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление водохранилища молодью сазана. Челябинск , карп, рыба, зарыбление, сазан
В зоопарке ищут «доставщика еды» животным Фото:

Пермский зоопарк ищет поставщиков еды для животных. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. В списке рыба, морепродукты и цыплята-бройлеры. На поставку этих продуктов предусмотрено более миллиона рублей.

«По упитанности и обработке тушки цыплят-бройлеров должны быть не ниже 1 сорта. Товар поставляется партиями на основании предварительной заявки 4 раза в месяц. Срок поставки — второй квартал 2023 года», — указано в техзадании.

По условиям договора, будущий поставщик также должен доставлять в зоопарк живого карпа с 1 мая до 30 сентября дважды в неделю. В каждой доставке должно быть 27 кг рыбы. Аукцион на поставку карпа завершится 17 марта, на поставку морепродуктов и цыплят-бройлеров — 14 марта.

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Пермский зоопарк ищет поставщиков еды для животных. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. В списке рыба, морепродукты и цыплята-бройлеры. На поставку этих продуктов предусмотрено более миллиона рублей. «По упитанности и обработке тушки цыплят-бройлеров должны быть не ниже 1 сорта. Товар поставляется партиями на основании предварительной заявки 4 раза в месяц. Срок поставки — второй квартал 2023 года», — указано в техзадании. По условиям договора, будущий поставщик также должен доставлять в зоопарк живого карпа с 1 мая до 30 сентября дважды в неделю. В каждой доставке должно быть 27 кг рыбы. Аукцион на поставку карпа завершится 17 марта, на поставку морепродуктов и цыплят-бройлеров — 14 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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