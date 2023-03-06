Цены с 27 февраля по 6 марта максимально выросли до 39% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске перед 8 марта выросли цены на букеты. Рост стоимости, с 27 февраля по 6 марта, доходит до 39%. Цены минимально увеличились на 160 рублей, а максимально — на 1910 рублей.

Так, по данным telegram-канала « Челябинск, который смог », в сети магазинов MegaFlowers букет из 25 роз в шляпной коробке подорожал с 9930 рублей до 10670 рублей. Букет из 51 ириса в вазе стал стоить 7730 рублей вместо 7 тысяч 80 рублей. На обычные букеты из роз в фетре и крафтовой бумаге в среднем цены поднялись на 8,5%.

В доставке цветов Vanda Flowers 101 кенийская роза с 4990 рублей подорожала до 6900 рублей, а 51 роза с 2750 до 3600 рублей. На букеты из 25 роз цена повысилась с 2990 до 3300 рублей. Гипсофила в шляпной коробке стала 1650 рублей, притом до этого стоила 1490 рублей.

Ранее сообщалось, что цены и спрос на розы повышались перед 14 февраля. В компании по оптовым поставкам цветов тогда объяснили, что на цены влияет производитель.

Цены на обычные букеты роз с фетром и крафтом выросли в среднем на 8,5% telegram-канал «Челябинск, который смог»

Цены в MegaFlowers повысились на 6-9% telegram-канал «Челябинск, который смог»

Букет из 101 розы в VandaFlowers подорожал на 1910 рублей telegram-канал «Челябинск, который смог»