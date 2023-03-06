Челябинки готовы зарабатывать на треть меньше мужчин

Самой востребованной профессией среди женщин является работа администратора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области женщины готовы зарабатывать на 30% меньше мужчин. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, средняя ожидаемая зарплата среди женщин составила 35 тысяч рублей.

«Зарплатные ожидания женщин региона на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Средняя зарплата, которую соискательницы указывают в своих резюме, составляет 35 тысяч рублей, мужчины — 50 тысяч, что на 30% выше», — отметили в HeadHunter.

Там дополнили, что на женщин приходится 52% актуальных резюме. Женщины в области чаще всего ищут работу администраторов (11%), менеджеров по продажам (10%), продавцов (9%), бухгалтеров (5%), секретарей (4%). По 3% пришлось на такие вакансии, как менеджеры по работе с партнерами, операторы баз данных, офис-менеджеры, экономисты и делопроизводители. Среди мужчин наиболее популярной профессией является водитель.

Реже остальных предложений женщины хотели бы стать грузчиками, монтажниками, главными врачами, прорабами, дворниками, автослесарями, DevOps-инженерами, сварщиками и механиками.

На рынке труда мужчины и женщины ведут себя по-разному. Аналитики выяснили, что 53% жительниц региона предпочитают сами откликаться на вакансии. Тогда как среди мужчин таких лишь 43% опрошенных. В то же время те и другие назвали карьеру и работу ключевым приоритетом 2023 года. Среди челябинок таких набралось 66%, а среди мужской половины почти столько же — 71%.