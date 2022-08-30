Екатеринбуржцы стали чаще интересоваться загородной недвижимостью

30 августа 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

У свердловчан на 25% вырос спрос на дачи и дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за год на 25% вырос спрос на объекты загородной недвижимости. По мнению экспертов, из-за неоднозначной экономической ситуацией на рынке, жители стали предпочитать строительство дома вместо покупки готовых объектов. «Спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. По данным аналитиков, наибольший интерес свердловчане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн руб. Эксперты отмечают, что это связано с неоднозначной экономической ситуацией на рынке», — пишет «Коммерсант» . При этом, как пишет издание, по данным представителей банков, уральцы стали чаще брать ипотеку, благодаря которой строят дачи и дома. Выросла и средняя сумма кредита. Теперь она составляет 3,68 миллиона рублей. В первые два месяца лета свердловчане приобретали дома в ценовом сегменте от 4 до 7 млн рублей. В августе ценник снизился. Люди стали чаще покупать дачи стоимостью до 1,5 млн рублей в 20—30 километрах от Екатеринбурга.

В Екатеринбурге за год на 25% вырос спрос на объекты загородной недвижимости. По мнению экспертов, из-за неоднозначной экономической ситуацией на рынке, жители стали предпочитать строительство дома вместо покупки готовых объектов. «Спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. По данным аналитиков, наибольший интерес свердловчане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн руб. Эксперты отмечают, что это связано с неоднозначной экономической ситуацией на рынке», — пишет «Коммерсант». При этом, как пишет издание, по данным представителей банков, уральцы стали чаще брать ипотеку, благодаря которой строят дачи и дома. Выросла и средняя сумма кредита. Теперь она составляет 3,68 миллиона рублей. В первые два месяца лета свердловчане приобретали дома в ценовом сегменте от 4 до 7 млн рублей. В августе ценник снизился. Люди стали чаще покупать дачи стоимостью до 1,5 млн рублей в 20—30 километрах от Екатеринбурга.