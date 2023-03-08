Экономист Калугин: G7 могут снизить потолок на российскую нефть до 55 долларов за баррель

08 марта 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Страны G7 хотят нанести удар по бюджету РФ, вводя потолок цен на нефть Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 готовятся к снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 55 долларов за баррель, однако это никак не отразится на бюджете РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. «В лучшем случае, они оставят на том же уровне. Но восточная Европа настаивает на понижении. Скорее всего, оно будет не до 30, конечно, как они хотят, а до 55. Тем более, что лето на носу, спад потребления. Но бюджет России вряд ли пострадает, потому что по новому правилу мы сейчас ориентируемся на строго определенный дисконт нефти Brent», — сказал Виталий Калугин. Однако, подчеркнул экономист, все зависит от того, насколько агрессивную политику решат выбрать представители G7. «Вопрос только в том, будут ли они делать резкие движения? Втыкать 50 или 40, вот тогда могут быть потрясения на цены. А так, эта цена уже в ожидании», — заключил он. Ранее помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что в марте страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте. Отмечается, что подобные пересмотры планируется совершать каждый квартал.

Страны G7 готовятся к снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 55 долларов за баррель, однако это никак не отразится на бюджете РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. «В лучшем случае, они оставят на том же уровне. Но восточная Европа настаивает на понижении. Скорее всего, оно будет не до 30, конечно, как они хотят, а до 55. Тем более, что лето на носу, спад потребления. Но бюджет России вряд ли пострадает, потому что по новому правилу мы сейчас ориентируемся на строго определенный дисконт нефти Brent», — сказал Виталий Калугин. Однако, подчеркнул экономист, все зависит от того, насколько агрессивную политику решат выбрать представители G7. «Вопрос только в том, будут ли они делать резкие движения? Втыкать 50 или 40, вот тогда могут быть потрясения на цены. А так, эта цена уже в ожидании», — заключил он. Ранее помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что в марте страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте. Отмечается, что подобные пересмотры планируется совершать каждый квартал.