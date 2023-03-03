В Екатеринбурге прогнозируют аномальное потепление

В начале марта в Екатеринбурге будет плюсовая температура Фото: Размик Закарян © URA.RU

Начало марта для жителей Екатеринбурга обернется аномальным потеплением. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«9 марта дневная температура воздуха будет колебаться с -1 до +3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -1. 10 марта дневная температура воздуха составит +3 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -5 градусов», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU сообщало, что кролик Вождь предсказал уральцам теплую, но пасмурную весну. Свой прогноз пушистый зверь дал в стенах зоопарка в Екатеринбурге. Животное гадание — традиция зоопарка.