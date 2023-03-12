12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Боец с позывным «Апостол» замаскирует УАЗ сетью, которую сделали в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Боец батальона «Ермак» собирается замаскировать свой транспорт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

«Я доброволец, позывной „Апостол“. Спасибо вам большое за маскировочные сети. Они нам нужны. Замаскирую свой УАЗ», — цитирует бойца telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон».

Сеть была передана казакам вместе с большой партией помощи, которую отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в начале февраля. Жители Прикамья регулярно помогают военнослужащим на фронте. Ранее сообщалось, что в разведбатальон «Спарта», который носит имя бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), был передан автомобиль УАЗ с необходимым спецоборудованием, инструментами и вещами.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Она не преследует цели оккупации территории страны, а направлена на защиту мирных жителей Донецка и Луганска, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Боец добровольческого батальона «Ермак» собирается замаскировать УАЗ
Фото:

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доброволец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе. «Я доброволец, позывной „Апостол“. Спасибо вам большое за маскировочные сети. Они нам нужны. Замаскирую свой УАЗ», — цитирует бойца telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон». Сеть была передана казакам вместе с большой партией помощи, которую отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в начале февраля. Жители Прикамья регулярно помогают военнослужащим на фронте. Ранее сообщалось, что в разведбатальон «Спарта», который носит имя бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), был передан автомобиль УАЗ с необходимым спецоборудованием, инструментами и вещами. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Она не преследует цели оккупации территории страны, а направлена на защиту мирных жителей Донецка и Луганска, отмечал президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...