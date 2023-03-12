Боец с позывным «Апостол» замаскирует УАЗ сетью, которую сделали в Перми. Фото

13 марта 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Боец батальона «Ермак» собирается замаскировать свой транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе. «Я доброволец, позывной „Апостол“. Спасибо вам большое за маскировочные сети. Они нам нужны. Замаскирую свой УАЗ», — цитирует бойца telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон». Сеть была передана казакам вместе с большой партией помощи, которую отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в начале февраля. Жители Прикамья регулярно помогают военнослужащим на фронте. Ранее сообщалось, что в разведбатальон «Спарта», который носит имя бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), был передан автомобиль УАЗ с необходимым спецоборудованием, инструментами и вещами. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Она не преследует цели оккупации территории страны, а направлена на защиту мирных жителей Донецка и Луганска, отмечал президент РФ Владимир Путин. Боец добровольческого батальона «Ермак» собирается замаскировать УАЗ Фото: telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон»

Доброволец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе. «Я доброволец, позывной „Апостол“. Спасибо вам большое за маскировочные сети. Они нам нужны. Замаскирую свой УАЗ», — цитирует бойца telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон». Сеть была передана казакам вместе с большой партией помощи, которую отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в начале февраля. Жители Прикамья регулярно помогают военнослужащим на фронте. Ранее сообщалось, что в разведбатальон «Спарта», который носит имя бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), был передан автомобиль УАЗ с необходимым спецоборудованием, инструментами и вещами. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля 2022 года. Она не преследует цели оккупации территории страны, а направлена на защиту мирных жителей Донецка и Луганска, отмечал президент РФ Владимир Путин.