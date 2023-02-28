Бойцы батальона «Спарта» поблагодарили пермяков за оказанную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведывательный батальон «Спарта», который носит имя своего бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), получил помощь от жителей Пермского края. Бойцам батальона, принимающим участие в спецоперации, передан автомобиль УАЗ с необходимым на передовой спецоборудованием, вещами и инструментами. Информация размещена на странице пермского центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».

«От имени бойцов гвардейского отдельного разведывательного батальона „Спарта“ хочу поблагодарить центр военно-спортивной подготовки „Стрелец“, организацию „Золотые руки ангелов“, Пермскую епархию, а также всех жителей Пермского края за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете нам в борьбе с неонацистскими оккупантами», — обратился к пермякам один из бойцов батальона «Спарта».

Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», созданный на базе патриотических православных клубов Пермского края, регулярно отправляет помощь в зону проведения спецоперации. Также в Перми центр проводит курсы начальной военной подготовки для взрослых и организует военные лагеря для детей.

Спецоперация ведется на Украине с 24 февраля 2022 года. Она не преследует цели оккупации территории этой страны, а направлена на защиту мирных жителей Донецка и Луганска от агрессии со стороны киевского режима, заявлял президент Владимир Путин.

Легендарному батальону «Спарта» от пермяков передан автомобиль УАЗ «буханка» Фото: центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», «ВКонтакте»

Вместе с машиной бойцам передано различное оборудование, вещи и инструменты Фото: центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», «ВКонтакте»