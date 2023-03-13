СК задержал подозреваемого по делу о взрыве газа в пятиэтажке в Чите. Видео

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого в деле о взрыве дома в Чите Фото:

В Забайкалье задержан подозреваемый по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите 9 марта. Задержанным стал работник ресурсоснабжающей организации, сообщили в Следственном комитете России.

«В Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале.

Взрыв газа в жилом доме Читы произошел 9 марта. В результате происшествия тогда обрушились два этажа. По официальным данным, пострадали 11 человек, а из дома эвакуировано 117 жильцов. Сообщалось, что причиной взрыва в доме стала разгерметизация газового баллона.

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В Забайкалье задержан подозреваемый по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите 9 марта. Задержанным стал работник ресурсоснабжающей организации, сообщили в Следственном комитете России. «В Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале. Взрыв газа в жилом доме Читы произошел 9 марта. В результате происшествия тогда обрушились два этажа. По официальным данным, пострадали 11 человек, а из дома эвакуировано 117 жильцов. Сообщалось, что причиной взрыва в доме стала разгерметизация газового баллона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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