В Забайкалье задержан подозреваемый по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите 9 марта. Задержанным стал работник ресурсоснабжающей организации, сообщили в Следственном комитете России.
«В Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир», — говорится в сообщении СК РФ в
Взрыв газа в жилом доме Читы произошел 9 марта. В результате происшествия тогда обрушились два этажа. По официальным данным, пострадали 11 человек, а из дома эвакуировано 117 жильцов. Сообщалось, что причиной взрыва в доме стала разгерметизация газового баллона.
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