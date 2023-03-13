13 марта 2023

В Свердловской области нашли две партии экспортной древесины, кишащей личинками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, бревна, древесина, вырубка леса, заготовка
Две партии древесины планировали отправить в Таджикистан и Узбекистан Фото:

Из Свердловской области запретили экспортировать две партии древесины, в которой обнаружили вредителей и личинок усача рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора забраковали две крупные партии хвойного пиломатериала. При досмотре пиломатериала специалист обнаружил в древесине карантинного вредителя леса большого черного елового усача рода Monochamus», — сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Одну из партий объемом 210 кубических метров планировали доставить в Таджикистан. Другую партию объемом 900 кубических метров хотели доставить в Узбекистан.

Ранее URA.RU сообщало, что вредителей рода Monochamus нашли в древесине из Североуральска (Свердловская область). Образцы пиломатериалов отправили в лабораторию свердловского референтного центра Россельхознадзора, чтобы определить состояние экспортной древесины.

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Из Свердловской области запретили экспортировать две партии древесины, в которой обнаружили вредителей и личинок усача рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора забраковали две крупные партии хвойного пиломатериала. При досмотре пиломатериала специалист обнаружил в древесине карантинного вредителя леса большого черного елового усача рода Monochamus», — сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Одну из партий объемом 210 кубических метров планировали доставить в Таджикистан. Другую партию объемом 900 кубических метров хотели доставить в Узбекистан. Ранее URA.RU сообщало, что вредителей рода Monochamus нашли в древесине из Североуральска (Свердловская область). Образцы пиломатериалов отправили в лабораторию свердловского референтного центра Россельхознадзора, чтобы определить состояние экспортной древесины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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