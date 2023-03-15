Путин пригрозил США уничтожить ракетные комплексы «Авангард»

Президент России Владимир Путин ответил на вранье Вашингтона в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард». Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты». И в 2018 году он объявил о создании этих установок (Авангард). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — сказал Риттер в своем блоге на YouTube.
Ранее в США оценили боевую систему «Авангард». По данным американского журнала Newsweek, данный комплекс имеет репутацию непобедимого оружия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Путина в том, что из-за его действий на границе с РФ появились ракетные базы. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — отметил он.
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Президент России Владимир Путин ответил на вранье Вашингтона в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард». Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты». И в 2018 году он объявил о создании этих установок (Авангард). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — сказал Риттер в своем блоге на YouTube. Ранее в США оценили боевую систему «Авангард». По данным американского журнала Newsweek, данный комплекс имеет репутацию непобедимого оружия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Путина в том, что из-за его действий на границе с РФ появились ракетные базы. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — отметил он.