Путин пригрозил США уничтожить ракетные комплексы «Авангард»

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин жестко ответил на обман США в Европе ракетами «Авангард»

16 марта 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Разведчик рассказал о резком ответе Владимира Путина Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин ответил на вранье Вашингтона в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард». Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты». И в 2018 году он объявил о создании этих установок (Авангард). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — сказал Риттер в своем блоге на YouTube. Ранее в США оценили боевую систему «Авангард». По данным американского журнала Newsweek , данный комплекс имеет репутацию непобедимого оружия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Путина в том, что из-за его действий на границе с РФ появились ракетные базы. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — отметил он.

Президент России Владимир Путин ответил на вранье Вашингтона в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард». Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты». И в 2018 году он объявил о создании этих установок (Авангард). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — сказал Риттер в своем блоге на YouTube. Ранее в США оценили боевую систему «Авангард». По данным американского журнала Newsweek, данный комплекс имеет репутацию непобедимого оружия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Путина в том, что из-за его действий на границе с РФ появились ракетные базы. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — отметил он.