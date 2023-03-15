15 марта 2023

Вышедшая из комы челябинка получила 1,4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка, сбитая маршруткой на пешеходном переходе, стала инвалидом и попала в кому Фото:

Девочка из Челябинска, оказавшаяся в коме по вине водителя маршрутки, получит моральную компенсацию в 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили 16 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

«Водитель маршрутного такси, официально трудоустроенный в ООО „Челябинское такси“, осужден по части 1 статьи 264 УК РФ. Суд с учетом позиции прокурора Ленинского района взыскал с ООО „Челябинское такси“ 1,4 млн рублей в счет морального вреда», — уточнили в ведомстве.

Девочка 2011 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму и длительное время была в коме. Сейчас она признана инвалидом. Маршрутное такси наехало на ребенка в декабре 2020 года. Тогда пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Представитель «Челябинского такси» настаивает, что девочка не переходила дорогу, а перебегала. Он не согласился с требованиями и назвал размер компенсации завышенной.

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Девочка из Челябинска, оказавшаяся в коме по вине водителя маршрутки, получит моральную компенсацию в 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили 16 марта в пресс-службе прокуратуры региона. «Водитель маршрутного такси, официально трудоустроенный в ООО „Челябинское такси“, осужден по части 1 статьи 264 УК РФ. Суд с учетом позиции прокурора Ленинского района взыскал с ООО „Челябинское такси“ 1,4 млн рублей в счет морального вреда», — уточнили в ведомстве. Девочка 2011 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму и длительное время была в коме. Сейчас она признана инвалидом. Маршрутное такси наехало на ребенка в декабре 2020 года. Тогда пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Представитель «Челябинского такси» настаивает, что девочка не переходила дорогу, а перебегала. Он не согласился с требованиями и назвал размер компенсации завышенной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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