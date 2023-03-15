15 марта 2023

Задержанного за взятки экс-главу челябинского муниципалитета отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, браслет фсин, электронный браслет
Бывшего главу поселения отправили под домашний арест Фото:

Задержанного по подозрениям в получении взяток бывшего главу Еманжелинского сельского поселения (Челябинская область) Олега Бобырева отправили под домашний арест. Об этом 16 марта URA.RU сообщил источник в суде.

«Суд одобрил ходатайство стороны защиты о назначении их подопечному более мягкой меры пресечения. Бобырева отправили под домашний арест», — рассказал источник.

По данным URA.RU, следствие просило суд отправить бывшего главу под стражу. Однако, суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение оставить обвиняемого на свободе.

Бобырев был задержан сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Его подозревают в получении взяток от одного из местных коммерсантов. По версии следствия, в 2021 году он получил от владельца одной из дорожных компаний 40 тысяч рублей. За это он помог бизнесмену с контрактами на очистку дорог в зимний период.

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Задержанного по подозрениям в получении взяток бывшего главу Еманжелинского сельского поселения (Челябинская область) Олега Бобырева отправили под домашний арест. Об этом 16 марта URA.RU сообщил источник в суде. «Суд одобрил ходатайство стороны защиты о назначении их подопечному более мягкой меры пресечения. Бобырева отправили под домашний арест», — рассказал источник. По данным URA.RU, следствие просило суд отправить бывшего главу под стражу. Однако, суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение оставить обвиняемого на свободе. Бобырев был задержан сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Его подозревают в получении взяток от одного из местных коммерсантов. По версии следствия, в 2021 году он получил от владельца одной из дорожных компаний 40 тысяч рублей. За это он помог бизнесмену с контрактами на очистку дорог в зимний период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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