Задержанного за взятки экс-главу челябинского муниципалитета отпустили домой

Бывшего главу поселения отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанного по подозрениям в получении взяток бывшего главу Еманжелинского сельского поселения (Челябинская область) Олега Бобырева отправили под домашний арест. Об этом 16 марта URA.RU сообщил источник в суде.

«Суд одобрил ходатайство стороны защиты о назначении их подопечному более мягкой меры пресечения. Бобырева отправили под домашний арест», — рассказал источник.

По данным URA.RU, следствие просило суд отправить бывшего главу под стражу. Однако, суд учел все смягчающие обстоятельства и принял решение оставить обвиняемого на свободе.

Бобырев был задержан сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Его подозревают в получении взяток от одного из местных коммерсантов. По версии следствия, в 2021 году он получил от владельца одной из дорожных компаний 40 тысяч рублей. За это он помог бизнесмену с контрактами на очистку дорог в зимний период.