16 марта 2023

Челябинский депутат-фронтовик сообщил об удачном испытании нового БПЛА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, новый беспилотник испытывали под Энергодаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, сообщил, что испытания нового беспилотника прошли удачно. Об этом 17 марта он рассказал в социальных сетях.

«Место, где я стою, — один из корпусов бывшего санатория-профилактория под Энергодаром. Здесь мы успешно испытали наш новый беспилотник», — написал Колесников в своем telegram-канале.

По словам парламентария, от здания бывшего санатория почти ничего не осталось. Украинская армия бросает на его штурм новые и новые силы. Однако российские военнослужащие отбивают все атаки. Колесников отметил, что между собой бойцы здание называют «Домом Павлова», по аналогии со знаменитым домом в Сталинграде во время Великой Отечественной войны.

Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время проведения в России частичной мобилизации. Парламентарий прошел боевое слаживание и был зачислен в БАРС «Каскад». Во время 10-дневного отпуска в Челябинске он организовал кампанию по набору добровольцев в разведгруппу, командиром которой он является.

Депутат Госдумы Олег Колесников сейчас находится под Энергодаром
По словам Олега Колесникова, сейчас он находится под Энергодаром
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, сообщил, что испытания нового беспилотника прошли удачно. Об этом 17 марта он рассказал в социальных сетях. «Место, где я стою, — один из корпусов бывшего санатория-профилактория под Энергодаром. Здесь мы успешно испытали наш новый беспилотник», — написал Колесников в своем telegram-канале. По словам парламентария, от здания бывшего санатория почти ничего не осталось. Украинская армия бросает на его штурм новые и новые силы. Однако российские военнослужащие отбивают все атаки. Колесников отметил, что между собой бойцы здание называют «Домом Павлова», по аналогии со знаменитым домом в Сталинграде во время Великой Отечественной войны. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время проведения в России частичной мобилизации. Парламентарий прошел боевое слаживание и был зачислен в БАРС «Каскад». Во время 10-дневного отпуска в Челябинске он организовал кампанию по набору добровольцев в разведгруппу, командиром которой он является.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...