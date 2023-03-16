По словам Олега Колесникова, новый беспилотник испытывали под Энергодаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, сообщил, что испытания нового беспилотника прошли удачно. Об этом 17 марта он рассказал в социальных сетях.

«Место, где я стою, — один из корпусов бывшего санатория-профилактория под Энергодаром. Здесь мы успешно испытали наш новый беспилотник», — написал Колесников в своем telegram-канале.

По словам парламентария, от здания бывшего санатория почти ничего не осталось. Украинская армия бросает на его штурм новые и новые силы. Однако российские военнослужащие отбивают все атаки. Колесников отметил, что между собой бойцы здание называют «Домом Павлова», по аналогии со знаменитым домом в Сталинграде во время Великой Отечественной войны.

Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время проведения в России частичной мобилизации. Парламентарий прошел боевое слаживание и был зачислен в БАРС «Каскад». Во время 10-дневного отпуска в Челябинске он организовал кампанию по набору добровольцев в разведгруппу, командиром которой он является.