18 марта 2023
17 марта 2023

В Перми продают зуб мамонта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец просит за зуб мамонта 300 тысяч рублей Фото:

Пермякам предлагают купить зуб мамонта, найденный в Пермском крае. Владелец оценил находку в 300 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на популярном портале бесплатных объявлений.

«Продам в коллекцию зуб мамонта. Найден в Пермском крае, в отличном состоянии», — говорится в объявлении. Такая находка обойдется покупателям в 300 тысяч рублей.

Ранее в пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Их создал Олег Филимонов из того, что нашел на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми.

Зуб мамонта найден на территории Пермского края

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Пермякам предлагают купить зуб мамонта, найденный в Пермском крае. Владелец оценил находку в 300 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на популярном портале бесплатных объявлений. «Продам в коллекцию зуб мамонта. Найден в Пермском крае, в отличном состоянии», — говорится в объявлении. Такая находка обойдется покупателям в 300 тысяч рублей. Ранее в пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Их создал Олег Филимонов из того, что нашел на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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