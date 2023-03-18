Владелец просит за зуб мамонта 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермякам предлагают купить зуб мамонта, найденный в Пермском крае. Владелец оценил находку в 300 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на популярном портале бесплатных объявлений.

«Продам в коллекцию зуб мамонта. Найден в Пермском крае, в отличном состоянии», — говорится в объявлении. Такая находка обойдется покупателям в 300 тысяч рублей.

Ранее в пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Их создал Олег Филимонов из того, что нашел на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми.