19 марта 2023
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17 марта 2023

Жена челябинского губернатора посетила премьеру в театре

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер рассказала о премьере, поставленной по пьесе Федерико Гарсиа Лорки Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер посетила премьеру в театре. О премьере в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова жена губернатора написала в соцсетях.

«Впервые на сцене драматического театра Челябинска пьесу Гарсия Лорки решилась поставить молодая, талантливая и уже нами любимая режиссер-постановщик Дарья Догадова. Я стала ее поклонницей после спектакля „Безымянная Звезда“, где роль учителя блистательно исполняет мой земляк из Норильска и обожаемый всеми нами Михаил Гребень», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Текслер отметила, что спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Лорки получился очень чувственным, нервным, в меру жестким и очень красивым. Также она рассказала, что на премьеру приехал земляк из Норильска, с 2017 по 2023 годы — главный режиссер Челябинского драмтеатра Александр Зыков.

Супруга губернатора также напомнила, что нынешний сезон Челябинского театра драмы — не совсем обычный. В этом году в театре идет масштабная реконструкция, в результате которой основной зал и сцена будут полностью обновлены. Эту реконструкцию ждали много лет, но, несмотря на ремонтные работы, театр не закрыл свои двери для зрителей. В драмтеатре ежедневно идут репертуарные спектакли на Малой сцене.

Ранее, как писало URA.RU, супруга челябинского губернатора сменила имидж и побывала на спецоперации с гуманитарной миссией. О своей поездке на СВО Ирина Текслер рассказала в соцсетях.

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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер посетила премьеру в театре. О премьере в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова жена губернатора написала в соцсетях. «Впервые на сцене драматического театра Челябинска пьесу Гарсия Лорки решилась поставить молодая, талантливая и уже нами любимая режиссер-постановщик Дарья Догадова. Я стала ее поклонницей после спектакля „Безымянная Звезда“, где роль учителя блистательно исполняет мой земляк из Норильска и обожаемый всеми нами Михаил Гребень», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети ВКонтакте. Текслер отметила, что спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Лорки получился очень чувственным, нервным, в меру жестким и очень красивым. Также она рассказала, что на премьеру приехал земляк из Норильска, с 2017 по 2023 годы — главный режиссер Челябинского драмтеатра Александр Зыков. Супруга губернатора также напомнила, что нынешний сезон Челябинского театра драмы — не совсем обычный. В этом году в театре идет масштабная реконструкция, в результате которой основной зал и сцена будут полностью обновлены. Эту реконструкцию ждали много лет, но, несмотря на ремонтные работы, театр не закрыл свои двери для зрителей. В драмтеатре ежедневно идут репертуарные спектакли на Малой сцене. Ранее, как писало URA.RU, супруга челябинского губернатора сменила имидж и побывала на спецоперации с гуманитарной миссией. О своей поездке на СВО Ирина Текслер рассказала в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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