Супруга челябинского губернатора сменила имидж. Фото

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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Обычно Ирина Текслер носила прически длиннее Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина сменила имидж. На вручения премии «Признание», высшей общественной награды в Челябинске, 20 февраля, она появилась с короткой стрижкой. Ранее у нее была более длинная прическа, с волосами, закрывавшими шею.

«Вручение ежегодной премии „Признание“, это действительно важное для Челябинска событие. Это не только знак благодарности, это и по-настоящему признание того, что дело, которому они служат, очень нужно людям!» — написала в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Лена Колесникова, выложив совместные фото с Ириной Текслер.

Руководитель благотворительного «Фонда 2020» Ирина Текслер пришла на церемонию в закрытом темно-синем платье. Премия «Признание» вручается с 2006 года. Ее номинантами становятся горожане, внесшие вклад в развитие Челябинска.

Ирина Текслер появилась с короткой прической 20 февраля на вручении премии «Признание»
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина сменила имидж. На вручения премии «Признание», высшей общественной награды в Челябинске, 20 февраля, она появилась с короткой стрижкой. Ранее у нее была более длинная прическа, с волосами, закрывавшими шею. «Вручение ежегодной премии „Признание“, это действительно важное для Челябинска событие. Это не только знак благодарности, это и по-настоящему признание того, что дело, которому они служат, очень нужно людям!» — написала в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Лена Колесникова, выложив совместные фото с Ириной Текслер. Руководитель благотворительного «Фонда 2020» Ирина Текслер пришла на церемонию в закрытом темно-синем платье. Премия «Признание» вручается с 2006 года. Ее номинантами становятся горожане, внесшие вклад в развитие Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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