Обычно Ирина Текслер носила прически длиннее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина сменила имидж. На вручения премии «Признание», высшей общественной награды в Челябинске, 20 февраля, она появилась с короткой стрижкой. Ранее у нее была более длинная прическа, с волосами, закрывавшими шею.

«Вручение ежегодной премии „Признание“, это действительно важное для Челябинска событие. Это не только знак благодарности, это и по-настоящему признание того, что дело, которому они служат, очень нужно людям!» — написала в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Лена Колесникова, выложив совместные фото с Ириной Текслер.

Руководитель благотворительного «Фонда 2020» Ирина Текслер пришла на церемонию в закрытом темно-синем платье. Премия «Признание» вручается с 2006 года. Ее номинантами становятся горожане, внесшие вклад в развитие Челябинска.