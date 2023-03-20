Экс-советник Пентагона заметил, как Вашингтон готовится к поражению Украины

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, ВСУ, сво, подбитый танк
Дуглас Макгрегор заявил о возможном прекращении поддержки Киева Вашингтоном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американских СМИ является подготовкой граждан США к прекращению помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В администрации [президента США Джо Байдена] начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру, размещенном на YouTube.

С самого начала спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь, предоставляя ей различное вооружение. Однако поддержка Киева стала наносить удар и по самим странам-спонсорам. Так, по данным Politico, нехватка боеприпасов для Вооруженных сил Украины постепенно ведет к расколу внутри НАТО, передает Pravda.Ru. Также обозреватель издания Hill Харлан Ульман заявил, что США могут бросить Киев так же, как сделали это с Афганистаном, передает Life.

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Критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американских СМИ является подготовкой граждан США к прекращению помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «В администрации [президента США Джо Байдена] начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру, размещенном на YouTube. С самого начала спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь, предоставляя ей различное вооружение. Однако поддержка Киева стала наносить удар и по самим странам-спонсорам. Так, по данным Politico, нехватка боеприпасов для Вооруженных сил Украины постепенно ведет к расколу внутри НАТО, передает Pravda.Ru. Также обозреватель издания Hill Харлан Ульман заявил, что США могут бросить Киев так же, как сделали это с Афганистаном, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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