Критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американских СМИ является подготовкой граждан США к прекращению помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«В администрации [президента США Джо Байдена] начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру, размещенном на YouTube.
С самого начала спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь, предоставляя ей различное вооружение. Однако поддержка Киева стала наносить удар и по самим странам-спонсорам. Так, по данным Politico, нехватка боеприпасов для Вооруженных сил Украины постепенно ведет к расколу внутри НАТО, передает Pravda.Ru. Также обозреватель издания Hill Харлан Ульман заявил, что США могут бросить Киев так же, как сделали это с Афганистаном, передает Life.
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Критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американских СМИ является подготовкой граждан США к прекращению помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «В администрации [президента США Джо Байдена] начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру, размещенном на YouTube. С самого начала спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь, предоставляя ей различное вооружение. Однако поддержка Киева стала наносить удар и по самим странам-спонсорам. Так, по данным Politico, нехватка боеприпасов для Вооруженных сил Украины постепенно ведет к расколу внутри НАТО, передает Pravda.Ru. Также обозреватель издания Hill Харлан Ульман заявил, что США могут бросить Киев так же, как сделали это с Афганистаном, передает Life.