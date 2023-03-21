Челябинцы передали на фронт партию домашнего сала. Фото

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
Женщина отметила, что семья, готовившая сало, сделала это «вкусно» и «аккуратно» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова.

«Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость.

Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи.

Сало передано для поставки бойцам в зону спецоперации
В сборе груза участвовали жители трех населенных пунктов

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Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова. «Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость. Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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