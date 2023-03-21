Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова.
«Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость.
Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи.
Сало передано для поставки бойцам в зону спецоперации
фото: Надежда Бастрыкова в соцсети «ВКонтакте»
В сборе груза участвовали жители трех населенных пунктов
Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова. «Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость. Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи.