Челябинцы передали на фронт партию домашнего сала. Фото

21 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Женщина отметила, что семья, готовившая сало, сделала это «вкусно» и «аккуратно» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова. «Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость. Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи. Сало передано для поставки бойцам в зону спецоперации фото: Надежда Бастрыкова в соцсети «ВКонтакте» В сборе груза участвовали жители трех населенных пунктов фото: Надежда Бастрыкова в соцсети «ВКонтакте»

Жители Челябинской области передали участникам спецоперации партию домашнего сала. О том, что в изготовлении сала участвовали представители трех населенных пунктов, рассказала Надежда Бастрыкова. «Все засоленное сало готово, упаковано и передано команде Германа Белого для доставки нашим ребятам на фронт. У меня там брат и куча знакомых, это наш с мужем вклад в правое дело. Простите пацаны, что так мало…», — написала Бастрыкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина выразила благодарность жителям Юрюзани и Усть-Катава за помощь. Она отметила, что на груз были собраны пожертвования в храме Трехгорного (Челябинская область), а засолкой занималась одна из семей. Надежда написала «спасибо» и предпринимателям, которые отдали сало безвозмездно или минимальную стоимость. Ранее челябинский предприниматель передал бойцам копчености. В посылку вошли сало, мясо и другие нужные участником спецоперации продукты и вещи.