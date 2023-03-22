В элитном микрорайне Челябинска неизвестный открыл стрельбу

23 марта 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Стрельба велась холостыми патронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне «Манхэттен» в Челябинске неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сотрудники полиции выехали на вызов. «Вызов от жителей поступил 19 марта. Сотрудники выехали на место по адресу Набережная Героя России Сергея Кислова, 27. Жильцы сообщили, что неизвестный устроил стрельбу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. В ведомстве отметили, что стрельба велась холостыми патронами. Скорее всего, само оружие также охолощенное, а значит не представляет опасности. Несмотря на это заявление было зарегистрировано, сотрудники полиции занимаются поиском нарушителя. Как сообщили жильцы микрорайона telegram-каналу «Криминальный СЭТ», они гуляли с коляской и услышали громкие хлопки. Испугались, убежали. Другие назвали стрелка неадекватом, у которого дома есть оружие. Ранее в микрорайоне Academ Riverside также искали неизвестного, который устроил стрельбу по окнам жилого дома. Начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков держал поиск на личном контроле. Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний безработный.

В микрорайоне «Манхэттен» в Челябинске неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сотрудники полиции выехали на вызов. «Вызов от жителей поступил 19 марта. Сотрудники выехали на место по адресу Набережная Героя России Сергея Кислова, 27. Жильцы сообщили, что неизвестный устроил стрельбу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. В ведомстве отметили, что стрельба велась холостыми патронами. Скорее всего, само оружие также охолощенное, а значит не представляет опасности. Несмотря на это заявление было зарегистрировано, сотрудники полиции занимаются поиском нарушителя. Как сообщили жильцы микрорайона telegram-каналу «Криминальный СЭТ», они гуляли с коляской и услышали громкие хлопки. Испугались, убежали. Другие назвали стрелка неадекватом, у которого дома есть оружие. Ранее в микрорайоне Academ Riverside также искали неизвестного, который устроил стрельбу по окнам жилого дома. Начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков держал поиск на личном контроле. Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний безработный.