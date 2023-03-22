Екатеринбуржцы рассказали на что потратят свои накопления в 2023 году

Больше половины екатеринбуржцев потратят свои накопления в 2023 году на путешествия

23 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Самым надежным способом накоплений является переход на новую работу, считают 76% екатеринбуржцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше половины жителей Екатеринбурга планируют потратить свои накопления в 2023 году на путешествия. Также не малая часть горожан рассчитывают приобрести недвижимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхование». «Порядка 57% жителей города планируют потратить свои накопления в 2023 году на путешествия. На приобретение имущества рассчитывают 37% горожан, а 27% хотят устроить ремонт в квартире. Покупку нового автомобиля запланировали 32% екатеринбуржцев», — сказали в пресс-службе компании. Кроме того, переезд в другой город планируют совершить 24% жителей уральской столицы. Большинство екатеринбуржцев (76%) также отметили, что считают самым надежным способом накоплений — переход на новую работу. «Каждый четвертый (18%) участник опроса раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тысяч рублей. Лишь, 8% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 64% жителей Свердловской области столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды за последний год. В исследование приняли участие более 500 тысяч человек.

Больше половины жителей Екатеринбурга планируют потратить свои накопления в 2023 году на путешествия. Также не малая часть горожан рассчитывают приобрести недвижимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхование». «Порядка 57% жителей города планируют потратить свои накопления в 2023 году на путешествия. На приобретение имущества рассчитывают 37% горожан, а 27% хотят устроить ремонт в квартире. Покупку нового автомобиля запланировали 32% екатеринбуржцев», — сказали в пресс-службе компании. Кроме того, переезд в другой город планируют совершить 24% жителей уральской столицы. Большинство екатеринбуржцев (76%) также отметили, что считают самым надежным способом накоплений — переход на новую работу. «Каждый четвертый (18%) участник опроса раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тысяч рублей. Лишь, 8% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 64% жителей Свердловской области столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды за последний год. В исследование приняли участие более 500 тысяч человек.