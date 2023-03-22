В челябинском городе сменили прокурора

23 марта 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Прокуратурой Карабаша будет руководить советник юстиции Василий Пичугин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Карабаше (Челябинская область) сменили городского прокурора. Как 23 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал советник юстиции Василий Пичугин. «В прокуратуре Челябинской области продолжаются кадровые ротации. Прокурор региона Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Карабаша советника юстиции Василия Пичугина», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили профессиональные навыки Пичугина. Он проходит службу в прокуратуре с 2011 года. Работал помощником прокурора Озерска, с 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Увельского района. В Карабаше он заменил Максима Грачева, который в августе 2022 года был назначен прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ранее сотрудникам прокуратуры Еманжелинска также представили нового руководителя. Им стал младший советник юстиции Андрей Молчан. Новым прокурором Карабаша стал советник юстиции Василий Пичугин Фото: газета «Карабашский рабочий» Карен Габриелян лично представил сотрудникам прокуратуры Карабаша нового руководителя Фото: газета «Карабашский рабочий»

В Карабаше (Челябинская область) сменили городского прокурора. Как 23 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал советник юстиции Василий Пичугин. «В прокуратуре Челябинской области продолжаются кадровые ротации. Прокурор региона Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Карабаша советника юстиции Василия Пичугина», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили профессиональные навыки Пичугина. Он проходит службу в прокуратуре с 2011 года. Работал помощником прокурора Озерска, с 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Увельского района. В Карабаше он заменил Максима Грачева, который в августе 2022 года был назначен прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ранее сотрудникам прокуратуры Еманжелинска также представили нового руководителя. Им стал младший советник юстиции Андрей Молчан.