Одностороннее движение организуют на части улицы Орловской
В Металлургическом районе Челябинска на части улицы Орловской организуют одностороннее движение. Как сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения вступят с 27 марта.
«Часть улицы Орловской в Металлургическом районе скоро станет с односторонним движением. Подрядчик начнет устанавливать новые знаки с 27 марта», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в администрации, изменения потребовались из-за узкой проезжей части от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Ширина дороги не позволяла проехать сразу двум автомобилям. Жители района поддержали инициативу.
Подрядчик расставит четыре новых дорожных знака 27 марта
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