В Металлургическом районе Челябинска одну из улиц сделают односторонней. Скрин

23 марта 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Одностороннее движение организуют на части улицы Орловской Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска на части улицы Орловской организуют одностороннее движение. Как сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения вступят с 27 марта. «Часть улицы Орловской в Металлургическом районе скоро станет с односторонним движением. Подрядчик начнет устанавливать новые знаки с 27 марта», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в администрации, изменения потребовались из-за узкой проезжей части от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Ширина дороги не позволяла проехать сразу двум автомобилям. Жители района поддержали инициативу. Подрядчик расставит четыре новых дорожных знака 27 марта Скрин: пресс-служба мэрии Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска на части улицы Орловской организуют одностороннее движение. Как сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения вступят с 27 марта. «Часть улицы Орловской в Металлургическом районе скоро станет с односторонним движением. Подрядчик начнет устанавливать новые знаки с 27 марта», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в администрации, изменения потребовались из-за узкой проезжей части от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Ширина дороги не позволяла проехать сразу двум автомобилям. Жители района поддержали инициативу.