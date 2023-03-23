В Металлургическом районе Челябинска одну из улиц сделают односторонней. Скрин

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Одностороннее движение организуют на части улицы Орловской Фото:

В Металлургическом районе Челябинска на части улицы Орловской организуют одностороннее движение. Как сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения вступят с 27 марта.

«Часть улицы Орловской в Металлургическом районе скоро станет с односторонним движением. Подрядчик начнет устанавливать новые знаки с 27 марта», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, изменения потребовались из-за узкой проезжей части от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Ширина дороги не позволяла проехать сразу двум автомобилям. Жители района поддержали инициативу.

Подрядчик расставит четыре новых дорожных знака 27 марта

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В Металлургическом районе Челябинска на части улицы Орловской организуют одностороннее движение. Как сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения вступят с 27 марта. «Часть улицы Орловской в Металлургическом районе скоро станет с односторонним движением. Подрядчик начнет устанавливать новые знаки с 27 марта», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в администрации, изменения потребовались из-за узкой проезжей части от улицы 32-й Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Ширина дороги не позволяла проехать сразу двум автомобилям. Жители района поддержали инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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