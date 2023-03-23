В ГО Заречный (Свердловская область) ученики из школьного лесничества «Кедр» во главе с Александром Вагановым и главным экологом городского округа Ксенией Каировой собрали 36 килограммов шишек. Об этом рассказали в администрации Заречного.
«Несмотря на каникулы, ребята приняли участие в акции по сбору шишек, собрано 36 килограммов. Они переданы в Свердловское лесничество для обработки семян и последующей высадки саженцев», — рассказали на странице администрации городского округа «Вконтакте».
Руководитель «Кедра» Ваганов поблагодарил неравнодушных ребят за участие в мероприятии. «Надеемся, что семена из шишек посеют, они успешно прорастут, а сеянцы высадят в лесных массивах на месте вырубленных деревьев. Через 60-70 лет они превратятся в сосновый бор и будут радовать наших потомков своим великолепием. Молодцы ребята, они не только думают о будущем, но и своими руками его создают», — добавил Ваганов.
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