Челябинцы отправили на передовую микроволновые печи. Видео

24 марта 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Всего на фронт отправили 46 кубов гуманитарного груза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области отправили военнослужащим на передовую микроволновые печи. Как 24 марта сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз ждут два воинских подразделения: полк «Апостол» и 90-я танковая дивизия. «Отправили бойцам квадрокоптеры, а к ним — 200 карт памяти, также микроволновые печи, 200 пар резиновых сапог, 200 влагозащитных плащей, 600 налобных фонарей, 600 комплектов нательного белья и 15 печек-буржуек. А еще строительные материалы для блинджей: сетку, мешки и полиэтилен», — сообщил URA.RU Рыжий. По словам руководителя, всего в фуру уместили 46 кубов груза. В формировании и погрузке ОНФ помогали сотрудники МЧС, налоговой службы и Челябинской таможни. Ранее челябинцы начали готовить солдат к потеплению. Они отправили им несколько сотен пар весенних сапог, а также электрические сушилки, которые смогут высушить одежду за несколько часов.

Жители Челябинской области отправили военнослужащим на передовую микроволновые печи. Как 24 марта сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз ждут два воинских подразделения: полк «Апостол» и 90-я танковая дивизия. «Отправили бойцам квадрокоптеры, а к ним — 200 карт памяти, также микроволновые печи, 200 пар резиновых сапог, 200 влагозащитных плащей, 600 налобных фонарей, 600 комплектов нательного белья и 15 печек-буржуек. А еще строительные материалы для блинджей: сетку, мешки и полиэтилен», — сообщил URA.RU Рыжий. По словам руководителя, всего в фуру уместили 46 кубов груза. В формировании и погрузке ОНФ помогали сотрудники МЧС, налоговой службы и Челябинской таможни. Ранее челябинцы начали готовить солдат к потеплению. Они отправили им несколько сотен пар весенних сапог, а также электрические сушилки, которые смогут высушить одежду за несколько часов.