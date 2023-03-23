Жители Челябинской области отправили военнослужащим на передовую микроволновые печи. Как 24 марта сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз ждут два воинских подразделения: полк «Апостол» и 90-я танковая дивизия.
«Отправили бойцам квадрокоптеры, а к ним — 200 карт памяти, также микроволновые печи, 200 пар резиновых сапог, 200 влагозащитных плащей, 600 налобных фонарей, 600 комплектов нательного белья и 15 печек-буржуек. А еще строительные материалы для блинджей: сетку, мешки и полиэтилен», — сообщил URA.RU Рыжий.
По словам руководителя, всего в фуру уместили 46 кубов груза. В формировании и погрузке ОНФ помогали сотрудники МЧС, налоговой службы и Челябинской таможни.
Ранее челябинцы начали готовить солдат к потеплению. Они отправили им несколько сотен пар весенних сапог, а также электрические сушилки, которые смогут высушить одежду за несколько часов.
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