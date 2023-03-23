В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото цветка туссилаго, в народе известного как мать-и-мачеха, поделились с URA.RU читатели.
«Первый цветочек! Всех с весной!» — написала URA.RU читательница, приложив фото цветка.
По словам читательницы, больше цветов в этом году она пока не видела. Однако совсем скоро ее родной поселок украсят целые поляны цветов. Плюсовая температура и теплое весеннее солнце помогут им распуститься.
Специалисты сообщали, что в этом году весеннее потепление наступило на несколько недель раньше. В челябинском зоопарке уже вышли из зимней спячки все медведи, а в лесах проснулись муравьи и оттаяла голубика.
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