В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото

24 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Потепление в Челябинск пришло на несколько недель раньше обычного Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото цветка туссилаго, в народе известного как мать-и-мачеха, поделились с URA.RU читатели. «Первый цветочек! Всех с весной!» — написала URA.RU читательница, приложив фото цветка. По словам читательницы, больше цветов в этом году она пока не видела. Однако совсем скоро ее родной поселок украсят целые поляны цветов. Плюсовая температура и теплое весеннее солнце помогут им распуститься. Специалисты сообщали, что в этом году весеннее потепление наступило на несколько недель раньше. В челябинском зоопарке уже вышли из зимней спячки все медведи, а в лесах проснулись муравьи и оттаяла голубика. В Челябинской области зацвела мать-и-мачеха Фото: читатель URA.RU

В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото цветка туссилаго, в народе известного как мать-и-мачеха, поделились с URA.RU читатели. «Первый цветочек! Всех с весной!» — написала URA.RU читательница, приложив фото цветка. По словам читательницы, больше цветов в этом году она пока не видела. Однако совсем скоро ее родной поселок украсят целые поляны цветов. Плюсовая температура и теплое весеннее солнце помогут им распуститься. Специалисты сообщали, что в этом году весеннее потепление наступило на несколько недель раньше. В челябинском зоопарке уже вышли из зимней спячки все медведи, а в лесах проснулись муравьи и оттаяла голубика.