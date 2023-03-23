23 марта 2023

В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление в Челябинск пришло на несколько недель раньше обычного Фото:

В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото цветка туссилаго, в народе известного как мать-и-мачеха, поделились с URA.RU читатели.

«Первый цветочек! Всех с весной!» — написала URA.RU читательница, приложив фото цветка.

По словам читательницы, больше цветов в этом году она пока не видела. Однако совсем скоро ее родной поселок украсят целые поляны цветов. Плюсовая температура и теплое весеннее солнце помогут им распуститься.

Специалисты сообщали, что в этом году весеннее потепление наступило на несколько недель раньше. В челябинском зоопарке уже вышли из зимней спячки все медведи, а в лесах проснулись муравьи и оттаяла голубика.

В Челябинской области зацвела мать-и-мачеха
Фото:

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В Челябинской области появились первые весенние цветы. Фото цветка туссилаго, в народе известного как мать-и-мачеха, поделились с URA.RU читатели. «Первый цветочек! Всех с весной!» — написала URA.RU читательница, приложив фото цветка. По словам читательницы, больше цветов в этом году она пока не видела. Однако совсем скоро ее родной поселок украсят целые поляны цветов. Плюсовая температура и теплое весеннее солнце помогут им распуститься. Специалисты сообщали, что в этом году весеннее потепление наступило на несколько недель раньше. В челябинском зоопарке уже вышли из зимней спячки все медведи, а в лесах проснулись муравьи и оттаяла голубика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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