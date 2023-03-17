17 марта 2023

В челябинском зоопарке проснулись все медведи. Видео

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Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь поет
Выход медведей из спячки означает окончательный приход весны Фото:

В челябинском зоопарке проснулись медведи. Это означает окончательный приход весны, сообщили в пресс-службе питомника.

«Зимняя спячка официально закончена! Все наши мишки пробудились, высунули из берлог носы и жадно вдохнули весенние ароматы», — говорится в сообщении челябинского зоопарка

Медведица Бусинка побила свой рекорд и проспала всю зиму. Харитон после пробуждения поел снега и стал греться на солнце. Медведь Малыш после спячки побежал на спортивные тренажеры, а Шкода и Забава начали единоборства друг с другом.

Напомним, Шкода и Забава попали в зоопарк в апреле прошлого года. Они были пойманы в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, где бродили, оставшись без матери.

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В челябинском зоопарке проснулись медведи. Это означает окончательный приход весны, сообщили в пресс-службе питомника. «Зимняя спячка официально закончена! Все наши мишки пробудились, высунули из берлог носы и жадно вдохнули весенние ароматы», — говорится в сообщении челябинского зоопарка Медведица Бусинка побила свой рекорд и проспала всю зиму. Харитон после пробуждения поел снега и стал греться на солнце. Медведь Малыш после спячки побежал на спортивные тренажеры, а Шкода и Забава начали единоборства друг с другом. Напомним, Шкода и Забава попали в зоопарк в апреле прошлого года. Они были пойманы в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, где бродили, оставшись без матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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