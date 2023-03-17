В челябинском зоопарке проснулись медведи. Это означает окончательный приход весны, сообщили в пресс-службе питомника.
«Зимняя спячка официально закончена! Все наши мишки пробудились, высунули из берлог носы и жадно вдохнули весенние ароматы», — говорится в сообщении челябинского зоопарка
Медведица Бусинка побила свой рекорд и проспала всю зиму. Харитон после пробуждения поел снега и стал греться на солнце. Медведь Малыш после спячки побежал на спортивные тренажеры, а Шкода и Забава начали единоборства друг с другом.
Напомним, Шкода и Забава попали в зоопарк в апреле прошлого года. Они были пойманы в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, где бродили, оставшись без матери.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.