Челябинский депутат сообщил об инициативе гордумы по поддержке детей участников СВО

Депутат Госдумы Голиков, находящийся на СВО, рассказал об инициативе челябинских депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков сообщил о законодательной инициативе городской думы Челябинска по поддержке детей участников СВО. Об этом Голиков написал в соцсетях.

«Челябинская область одной из первых подтвердила, что дети, чьи родители погибли в результате участия в СВО, получат дополнительную помощь. Комиссия по соцполитике гордумы Челябинска, выдвинула инициативу. Если родитель ушел по мобилизации и погиб при выполнении задач СВО, то за счет городского бюджета его дети получат право льготного проезда в городском транспорте», — рассказал депутат Госдумы в своем telegram-канале.

Голиков отметил, что такая поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов очной формы обучения до 23 лет. Также, по предложенной городскими депутатами инициативе, дети до 18 лет получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня. Кроме того, им будет положено льготное посещение платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Олег Голиков сообщил, что он сам с самого начала СВО уделяет особое внимание поддержке семей военнослужащих. В частности, он обращался в федеральный Минтруд по мерам соцподдержки детей участников спецоперации.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Сейчас Голиков — оператор беспилотных летательных аппаратов.