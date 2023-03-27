Дочь сбитой самокатчиком пенсионерки из Челябинска сделала заявление

28 марта 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочь пенсионерки, сбитой водителем электросамоката в Челябинске, заявила, что намерена добиваться его наказания. Об этом она сообщила на видео. «Моя мама несколько лет назад приехала из Калининграда в Челябинск, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Бабушке исполнилось 92 года, она лежачая. Теперь и моя мама не может ни ухаживать за ней, ни сходить в магазин. Я намерена добиваться наказания самокатчика, так как считаю, что он может откупиться», — заявила дочь женщины на видео. Дочь сбитой пенсионерки уточнила, что считает водителя самоката недочеловеком, так как он сбежал и сейчас кроме извинений никакой помощи от него пострадавшая не получила. По ее мнению, этому происшествию нужно дать максимальную огласку. Ранее стало известно о том, что 24 марта у дома № 33 по Комсомольскому проспекту водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся. В полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек.

Дочь пенсионерки, сбитой водителем электросамоката в Челябинске, заявила, что намерена добиваться его наказания. Об этом она сообщила на видео. «Моя мама несколько лет назад приехала из Калининграда в Челябинск, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Бабушке исполнилось 92 года, она лежачая. Теперь и моя мама не может ни ухаживать за ней, ни сходить в магазин. Я намерена добиваться наказания самокатчика, так как считаю, что он может откупиться», — заявила дочь женщины на видео. Дочь сбитой пенсионерки уточнила, что считает водителя самоката недочеловеком, так как он сбежал и сейчас кроме извинений никакой помощи от него пострадавшая не получила. По ее мнению, этому происшествию нужно дать максимальную огласку. Ранее стало известно о том, что 24 марта у дома № 33 по Комсомольскому проспекту водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся. В полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек.