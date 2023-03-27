27 марта 2023

Дочь сбитой самокатчиком пенсионерки из Челябинска сделала заявление

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улица карла либкнехта, самокат
Водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся Фото:

Дочь пенсионерки, сбитой водителем электросамоката в Челябинске, заявила, что намерена добиваться его наказания. Об этом она сообщила на видео.

«Моя мама несколько лет назад приехала из Калининграда в Челябинск, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Бабушке исполнилось 92 года, она лежачая. Теперь и моя мама не может ни ухаживать за ней, ни сходить в магазин. Я намерена добиваться наказания самокатчика, так как считаю, что он может откупиться», — заявила дочь женщины на видео.

Дочь сбитой пенсионерки уточнила, что считает водителя самоката недочеловеком, так как он сбежал и сейчас кроме извинений никакой помощи от него пострадавшая не получила. По ее мнению, этому происшествию нужно дать максимальную огласку.

Ранее стало известно о том, что 24 марта у дома № 33 по Комсомольскому проспекту водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся. В полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек.

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Дочь пенсионерки, сбитой водителем электросамоката в Челябинске, заявила, что намерена добиваться его наказания. Об этом она сообщила на видео. «Моя мама несколько лет назад приехала из Калининграда в Челябинск, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Бабушке исполнилось 92 года, она лежачая. Теперь и моя мама не может ни ухаживать за ней, ни сходить в магазин. Я намерена добиваться наказания самокатчика, так как считаю, что он может откупиться», — заявила дочь женщины на видео. Дочь сбитой пенсионерки уточнила, что считает водителя самоката недочеловеком, так как он сбежал и сейчас кроме извинений никакой помощи от него пострадавшая не получила. По ее мнению, этому происшествию нужно дать максимальную огласку. Ранее стало известно о том, что 24 марта у дома № 33 по Комсомольскому проспекту водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся. В полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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