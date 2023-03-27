27 марта 2023

В городе ХМАО пройдет концерт в поддержку участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в поддержку СВО "Крымская весна". Курган, концерт, цпкио, цпкио курган, флаги росиии
Мероприятие проводится в знак солидарности с бойцами, находящимися на передовой Фото:

В Радужном (ХМАО) 29 марта состоится акция-концерт в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«29 марта в 12:00 часов на площади Дружбы народов состоится акция-концерт в поддержку наших бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в данной акции», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с бойцами, которые находятся на передовой.

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В Радужном (ХМАО) 29 марта состоится акция-концерт в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «29 марта в 12:00 часов на площади Дружбы народов состоится акция-концерт в поддержку наших бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в данной акции», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с бойцами, которые находятся на передовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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