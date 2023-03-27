В городе ХМАО пройдет концерт в поддержку участников СВО

В Радужном (ХМАО) 29 марта состоится акция-концерт в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.
«29 марта в 12:00 часов на площади Дружбы народов состоится акция-концерт в поддержку наших бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в данной акции», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с бойцами, которые находятся на передовой.
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