Челябинцы предложили изучать радиацию с помощью рыб

Влияние радиации на живых существ в ЧелГУ предложили изучать с помощью рыб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) связали работу органов поддержания равновесия рыб с определением уровня радиации в водоеме. Как сообщили в пресс-службе вуза, проблематикой занимались также представители двух других университетов УрФО.

«Органы поддержания равновесия рыб могут помочь в определении уровней радиационного воздействия на обитателей радиоактивно-загрязненных водоемов. В рамках работы ученые разработали метод индивидуальной дозиметрии, аналогов которому в мире нет», — отметили в ЧелГУ.

Исследователи обратили внимание на то, что рыбы в водоемах на протяжении многих поколений могут подвергаться радиационным воздействиям. Предложенная методика позволит сопоставить эффекты воздействия излучения с дозами индивидуальной дозиметрии.

Работа, результаты которой опубликованы в журнале Radiation and Environmental Biophysics, проводилась в несколько этапов. Вначале рыбу отловили из водоемов Теченского каскада, имеющих статус водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов. Затем у рыб исследовали их отолиты — органы равновесия. Далее смоделировали транспорт излучений в отолитах и замерили содержание стронция-90.

Автор проекта, доцент кафедры радиационной биологии ЧелГУ Елена Шишкина отметила, что работа в дальнейшем позволит изучать, как рыбы адаптируются к условиям хронического радиационного воздействия. Для людей это будет полезным, в том числе, при планировании путешествий на Луну и Марс.

Внимание на то, как рыбы адаптируются к радиации, обратили также ученые других вузов. Среди них исследователи Уральского научно-практического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ) и физики Уральского федерального университета (УрФУ).