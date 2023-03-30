Захарова ответила на вопрос о встрече Си Цзиньпина и Зеленского

Мария Захарова: встреча Си Цзиньпина и Зеленского будет зависеть от Пекина

30 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о реакции Запада на мирный план Пекина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от решения Пекина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, инициатива Китая вызвала истерику и показала истинную позицию западных стран. «Это вопрос к Пекину или к тем, кто может транскрибировать состояние Зеленского. О миротворческих возможностях, о посреднических усилиях Пекина Китай заявил самостоятельно, опубликовав соответствующую инициативу — мирный план. В западных СМИ и у официальных лиц началась истерика. Как бесноватые начали кричать: „Все что угодно только не мир!“ Говорили, что не время для мира, не настал еще подходящий момент, нужна война, чтобы боевые столкновения продолжались. Запад начал обзываться, смеяться, унижать китайских представителей, вести себя непотребно. Развитие всей истории имеет непосредственное объяснение позиции западных стран», — пояснила Мария Захарова. Представитель МИД заверила, что Пекин, как и Россия, «стоит на твердой позиции международного права, уважает устав ООН и соответствующим образом относится к миру и безопасности». Захарова напомнила, что Россия сама неоднократно выступала в качестве посредника. «Мы неоднократно проявляли себя в качестве надежных друзей и партнеров, которые помогают разрешить очень сложные мировые конфликты и ситуации», — сказала она. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу КНР Си Цзиньпина на переговоры. Об этом украинский лидер заявил в интервью Associated Press. Он уточнил, что в 2022 году у него не было никаких контактов с председателем КНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от решения Пекина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, инициатива Китая вызвала истерику и показала истинную позицию западных стран. «Это вопрос к Пекину или к тем, кто может транскрибировать состояние Зеленского. О миротворческих возможностях, о посреднических усилиях Пекина Китай заявил самостоятельно, опубликовав соответствующую инициативу — мирный план. В западных СМИ и у официальных лиц началась истерика. Как бесноватые начали кричать: „Все что угодно только не мир!“ Говорили, что не время для мира, не настал еще подходящий момент, нужна война, чтобы боевые столкновения продолжались. Запад начал обзываться, смеяться, унижать китайских представителей, вести себя непотребно. Развитие всей истории имеет непосредственное объяснение позиции западных стран», — пояснила Мария Захарова. Представитель МИД заверила, что Пекин, как и Россия, «стоит на твердой позиции международного права, уважает устав ООН и соответствующим образом относится к миру и безопасности». Захарова напомнила, что Россия сама неоднократно выступала в качестве посредника. «Мы неоднократно проявляли себя в качестве надежных друзей и партнеров, которые помогают разрешить очень сложные мировые конфликты и ситуации», — сказала она. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу КНР Си Цзиньпина на переговоры. Об этом украинский лидер заявил в интервью Associated Press. Он уточнил, что в 2022 году у него не было никаких контактов с председателем КНР.